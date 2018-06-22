Стерлинг не понимает, почему за ним охотится пресса

Вингер сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что не понимает, почему за ним так пристально следит желтая пресса.

Провокационные татуировки, покупка особняка для матери и даже завтраки Стерлинга в кафе, – все это становилось поводом для громких заголовков в газетах за последние полтора года. Рахим не понимает, почему журналисты устроили за ним охоту.



"Мне неприятно об этом говорить, но я все-таки выскажусь. Некоторые медиа думают, что мне нравятся всякие побрякушки, цепочки, что я люблю выделяться. Я действительно не понимаю, откуда это взялось".



"После того, как я купил маме дом, комментарии некоторых людей просто сводили с ума. Несколько лет назад я даже спросил у мамы, почему они ко мне прицепились. Теперь я не слушаю их. Они хотят сыграть на ваших эмоциях, украсть вашу радость".



"Но, поверьте, если кто-то и заслуживает счастья, так это моя мать. Она приехала в эту страну из Ямайки, убиралась в школьных туалетах, меняла постельное белье, готовила завтраки. Теперь она управляет домом престарелых, а ее сын играет за сборную Англии", - написал Стерлинга в колонке для Football Tribute.