"Челси" хочет заполучить Маноласа

Первым приобретением Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси" может стать защитник "Ромы" Костас Манолас.

И хотя официально Сарри еще не заступил на должность главного тренера "синих", Маурицио уже вовсю строит планы по укреплению состава команды. Один из приоритетов Маурицио — приглашение центрального защитника.



По информации Corriere Dello Sport, больше всего "Челси" и Сарри желают видеть в своих рядах Маноласа. Римляне не будут стоять на пути у 27-летнего грека, если тот захочет уйти, и готовы отпустить его за вполне адекватную по нынешним меркам цену в 32 миллиона фунтов.



Самого Маноласа "синие" собираются заинтересовать, предложив защитнику увеличение его ежегодной зарплаты с текущих 2.6 млн. фунтов до 4.4 млн.



Агент игрока Иоаннис Ангелопос на днях отказался комментировать возможный трансфер.



"Интерес со стороны "Челси"? Я ничего об этом не знаю. На данный момент я ничего не хочу говорить. Я не знаю, какие планы у "Ромы" насчет Маноласа. Вам нужно спросить об этом представителей клуба", — заявил Ангелопос.