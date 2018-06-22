"Вест Хэму" не удалось приобрести Тома Кэрни за 20 миллионов фунтов

"Фулхэм" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке своего капитана Тома Кэрни.

27-летний Кэрни был ключевой фигурой команды Славиши Йокановича в минувшем сезоне. Достаточно сказать, что именно шотландский полузащитник забил победный гол в финале плей-офф Чемпионшипа против "Астон Виллы" в прошлом месяце.



Ранее в это межсезонье "молотобойцы" уже переманили из стана своих соседей Райана Фредерикса. Не договорившись с "дачниками" о новом контракте, лучший правый защитник Чемпионшипа согласился на заманчивое предложение "Вест Хэма" и ушел свободным агентом.



Как стало известно Sky Sports, теперь "молотобойцы" вернулись за Кэрни, однако их предложение было отклонено. "Фулхэм" дал ясно понять, что не намерен расставаться со своим лидером, особенно после выхода в Премьер-Лигу.



Добавим, что "Вест Хэм" имеет давний интерес к Кэрни, сделав по нему два предложения в январе — в размере 15 и 18 млн. фунтов. Тогда "Фулхэм" тоже ответил отказом, оценив Тома в 40 млн.