Салах не покинет расположение сборной Египта
Вопреки появившейся информации в прессе, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не уедет досрочно из лагеря сборной Египта на Чемпионате Мира.
После поражения от сборной России ранее на этой неделе Салах высказал претензии боссам Федерации футбола Египта и даже пригрозил досрочно покинуть расположение национальной команды. Поводом для этого якобы стали события, происходившие в отеле сборной перед игрой.
Однако президент местной Федерации Або Рида опроверг эту информацию. Несмотря на то, что матч с Саудовской Аравией уже не имеет для египтян турнирного значения – обе команды не выйдут из группы – Салах останется в сборной и выйдет на поле.
"Правила ФИФА требуют, чтобы игрок находился в лагере национальной команды и оставался со своими партнерами. Поверьте, Салах был потрясен тем, что написали о нем в прессе. Мы понятия не имеем, откуда вообще взялась такая информация", - цитирует Рида Sky Sports.
22.06.2018 14:40
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Салах просто хочет притвориться армянином и какую-нибудь хохлушку отчпокать.
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Вернется свежим в Ливерпуль
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зазвездился, хмырь
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