Салах не покинет расположение сборной Египта

Вопреки появившейся информации в прессе, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не уедет досрочно из лагеря сборной Египта на Чемпионате Мира.

После поражения от сборной России ранее на этой неделе Салах высказал претензии боссам Федерации футбола Египта и даже пригрозил досрочно покинуть расположение национальной команды. Поводом для этого якобы стали события, происходившие в отеле сборной перед игрой.



Однако президент местной Федерации Або Рида опроверг эту информацию. Несмотря на то, что матч с Саудовской Аравией уже не имеет для египтян турнирного значения – обе команды не выйдут из группы – Салах останется в сборной и выйдет на поле.



"Правила ФИФА требуют, чтобы игрок находился в лагере национальной команды и оставался со своими партнерами. Поверьте, Салах был потрясен тем, что написали о нем в прессе. Мы понятия не имеем, откуда вообще взялась такая информация", - цитирует Рида Sky Sports.