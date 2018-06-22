Салах не покинет расположение сборной Египта

Мохамед Салах Вопреки появившейся информации в прессе, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не уедет досрочно из лагеря сборной Египта на Чемпионате Мира.

После поражения от сборной России ранее на этой неделе Салах высказал претензии боссам Федерации футбола Египта и даже пригрозил досрочно покинуть расположение национальной команды. Поводом для этого якобы стали события, происходившие в отеле сборной перед игрой.

Однако президент местной Федерации Або Рида опроверг эту информацию. Несмотря на то, что матч с Саудовской Аравией уже не имеет для египтян турнирного значения – обе команды не выйдут из группы – Салах останется в сборной и выйдет на поле.

"Правила ФИФА требуют, чтобы игрок находился в лагере национальной команды и оставался со своими партнерами. Поверьте, Салах был потрясен тем, что написали о нем в прессе. Мы понятия не имеем, откуда вообще взялась такая информация", - цитирует Рида Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 22.06.2018 14:40

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  1. mata-hazard 22.06.2018 16:33 # mata-hazard
    Салах просто хочет притвориться армянином и какую-нибудь хохлушку отчпокать.

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  2. firmino9 22.06.2018 15:06 # firmino9
    Вернется свежим в Ливерпуль

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  3. knucklesboy 22.06.2018 14:54 # knucklesboy
    зазвездился, хмырь

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