"Вест Хэм" вступил в борьбу за Уилшира

"Вест Хэм" заинтересован в услугах полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, который доступен на правах свободного агента.

Ранее на этой неделе 26-летний Уилшир подтвердил, что после разговора с новым тренером "канониров" Унаи Эмери решил не продлевать свою истекающий в конце июня контракт.



По словам Джека, "Арсенал" предлагал ему остаться с понижением зарплаты, и он был готов на это пойти, однако предложенная Эмери роль игрока ротации Уилшира не устроила.



Ранее Уилшира уже сватали в "Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Вулверхэмптон, а также зарубежные "Ювентус", "Милан" и "Сампдорию". По информации Sky Sports, теперь появился еще один серьезный претендент на Джека.



Видеть воспитанника "канониров" в своей новой команде жаждет главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини, чей клуб чрезвычайно активен и амбициозен на трансферном рынке этим летом.



Добавим, сам Уилшир, прощаясь с родным клубом, заявил, что ему потребуется некоторое время, чтобы выбрать новое пристанище. Джек заверил, что его волнуют не деньги, а возможность играть регулярно.