"Вест Хэм" вступил в борьбу за Уилшира

Джек Уилшир "Вест Хэм" заинтересован в услугах полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира, который доступен на правах свободного агента.

Ранее на этой неделе 26-летний Уилшир подтвердил, что после разговора с новым тренером "канониров" Унаи Эмери решил не продлевать свою истекающий в конце июня контракт.

По словам Джека, "Арсенал" предлагал ему остаться с понижением зарплаты, и он был готов на это пойти, однако предложенная Эмери роль игрока ротации Уилшира не устроила.

Ранее Уилшира уже сватали в "Кристал Пэлас", "Эвертон" и "Вулверхэмптон, а также зарубежные "Ювентус", "Милан" и "Сампдорию". По информации Sky Sports, теперь появился еще один серьезный претендент на Джека.

Видеть воспитанника "канониров" в своей новой команде жаждет главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини, чей клуб чрезвычайно активен и амбициозен на трансферном рынке этим летом.

Добавим, сам Уилшир, прощаясь с родным клубом, заявил, что ему потребуется некоторое время, чтобы выбрать новое пристанище. Джек заверил, что его волнуют не деньги, а возможность играть регулярно.



Метки Арсенал, Вест Хэм, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2018 14:00

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  1. brown-ale 22.06.2018 14:23 # brown-ale
    Все-таки лучший вариант для Джека - это Эвертон. Попылил бы там с Тео, а через год к ним бы еще Уэлбека слили.

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