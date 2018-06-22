Компани готов выйти против Англии
Капитан сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Венсан Компани должен набрать форму к матчу со сборной Англии на Чемпионате Мира.
Стартовый матч турнира с Панамой защитник пропустил из-за травмы паха. В субботу против Туниса Компани тоже не выйдет, поскольку до сих пор не приступил к тренировкам.
Тем не менее, текущее состояние Компани внушает оптимизм перед заключительным матчем группы с Англией. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес уверен, что Венсан сможет сыграть в следующий четверг.
"Мы ожидаем, что в течение трех дней Компани приступит к тренировкам", - сообщил Мартинес накануне изданию Daily Mirror.
22.06.2018 13:00
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а толку-то? опять через 15 минут сломается.
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