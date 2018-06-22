Алли должен сыграть против Бельгии

Полузащитник сборной Англии Деле Алли успевает восстановиться к заключительному матчу группового этапа Чемпионата Мира с Бельгией.

Из-за травмы, полученной в стартовом поединке с Тунисом, Алли не сможет сыграть против Панамы в ближайшее воскресенье. Ожидается, что позицию Деле на поле займет полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик.



Как стало известно Daily Mail, на третий матч группового этапа Алли точно поправится. Накануне Деле занимался с физиотерапевтом англичан Стивом Кемпом, после чего отправился заниматься в тренажерный зал.



По информации источника, лидер "Тоттенхэма" прошел все необходимые фитнес-тесты: теперь ничего не помешает Алли сыграть с Бельгией в матче за первое место в группе.