Харт обещает вернуться на топ-уровень

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт пообещал, что вернется на топ-уровень после непопадания на Чемпионат Мира в России.

Неудачная игра Харта за "Вест Хэм" привела к тому, что Джо не попал в состав сборной Англии на мундиаль в России. Теперь у вратаря есть дополнительная мотивация: в следующем сезоне он хочет вернуться на прежний уровень и доказать неправоту критиков.



"Очевидно, что я был расстроен, но, к счастью, это осталось в прошлом. Я хочу поддержать команду прямо сейчас, а в следующем сезоне вернуться в хорошей форме. Непопадание в команду наполняет меня мотивацией".



"Конечно, мне не доставляет удовольствия наблюдать за всем со стороны, и я не хочу привыкать к такому состоянию. Я полон желания вернуться на вершину", - цитирует Харта Sky Sports.