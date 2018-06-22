Харт обещает вернуться на топ-уровень

Джо Харт Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт пообещал, что вернется на топ-уровень после непопадания на Чемпионат Мира в России.

Неудачная игра Харта за "Вест Хэм" привела к тому, что Джо не попал в состав сборной Англии на мундиаль в России. Теперь у вратаря есть дополнительная мотивация: в следующем сезоне он хочет вернуться на прежний уровень и доказать неправоту критиков.

"Очевидно, что я был расстроен, но, к счастью, это осталось в прошлом. Я хочу поддержать команду прямо сейчас, а в следующем сезоне вернуться в хорошей форме. Непопадание в команду наполняет меня мотивацией".

"Конечно, мне не доставляет удовольствия наблюдать за всем со стороны, и я не хочу привыкать к такому состоянию. Я полон желания вернуться на вершину", - цитирует Харта Sky Sports.




Метки Харт

Автор foxmcfc   

Дата 22.06.2018 11:00

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  1. shakur 22.06.2018 11:54 # shakur
    в МС, МС это топ-уровень

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  2. recyjoed 22.06.2018 11:40 # recyjoed
    а он был там? помню много лет назад, когда еще Суарес в апл играл и унижал его. значит до этого он был топом? тоже не припомню

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