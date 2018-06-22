Моура хочет стать основным игроком в "Тоттенхэме"

Вингер Лукас Моура заявил, что не помышляет об уходе из "Тоттенхэма", несмотря на сложный старт карьеры в новом клубе.

Перебравшись к "шпорам" в январе из ПСЖ, Моура принял участие в 11 матчах с учетом всех соревнований. При этом в рамках Премьер-Лиги Лукас отметился лишь двумя появлениями с первых минут.



25-летний бразилец не выдерживал конкуренции с другими атакующими игроками "Тоттенхэма" вроде Кристиана Эриксена и Деле Алли, однако Моура верит, что ситуация изменится.



"В свои первые месяцы в "Тоттенхэме" мне было важно адаптироваться к новой лиге, городу, климату, смене дома и страны".



"Но все прошло хорошо, каждый был дружелюбен со мной, а Орье я знал и раньше, мы вместе играли за ПСЖ. Они очень хорошо меня приняли, и в клубе очень классная атмосфера. Я хорошо адаптировался, а также я очень счастлив носить футболку такой замечательной команды и играть в Премьер-Лиге. Я мечтал об этом. Это отличная возможность в моей жизни".



"Я знал, что это будет сложно. Я пришел посреди сезона, а в этот период команды обычно не совершают много приобретений".



"Когда я пришел, команда уже была в сборе, каждый сражался за свое место, дела в Лиге Чемпионов шли хорошо. Было очень сложно сразу получить место в стартовом составе. Мои ожидания состояли в том, чтобы адаптироваться, познакомиться с новым окружением, новой командой. Теперь же я должен воспользоваться преимуществом предсезонного периода, чтобы в предстоящем сезоне застолбить за собой место в старте".



"Я ожидаю хорошо начать сезон, показывать сильную игру и сражаться за место в стартовом составе. У нас очень хороший состав и отличные игроки, но сезон длинный, и в нем много матчей. Определенно, у меня будет много возможностей. Важно лишь ими воспользоваться", — сообщил Моура Lance.