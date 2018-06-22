Брайан Робсон советует "Юнайтед" купить еще одного игрока

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо подумать о покупке еще одного игрока в остатке трансферного ока.

Заручившись услугами Алексиса Санчеса зимой, Моуриньо заявил, что в январе сделал то, что изначально планировал сделать только по окончании сезона. Жозе исключил покупку еще одного атакующего игрока в летнее окно.



Однако Робсон считает, что еще один проверенный бомбардир не помешал бы "Юнайтед", причем это не обязательно должен быть нападающий.



"Думаю, ты всегда должен пытаться найти усиление. Возможно, команда нуждается еще в одном полузащитнике, который может забивать голы, или в проверенном нападающем".



"Но, если честно, к настоящему моменту тренер сохранил почти всех игроков и вдобавок подписал уже двух новичков, так что это должно укрепить команду".



"Я не думаю, что нам нужно многое, чтобы навязать борьбу "Манчестер Сити". Они выдающимся образом провели минувший сезон, и я не считаю, что мы так сильно отстаем от них, как многие думают", — сообщил Робсон Manchester Evening News.