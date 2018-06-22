"Ливерпуль" не был заинтересован в Лемаре
"Ливерпуль" не был заинтересован в атакующем полузащитнике Тома Лемаре, который на днях сменил "Монако" на "Атлетико".
Чуть более года назад Лемар вместе с "Монако" отпраздновал победу в Лиге 1, а также добрался до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов. Тома немедленно привлек интерес ведущих клубов Европы, включая "Ливерпуль" и "Арсенал".
Тогда попытка "красных" заполучить игрока сборной Франции провалилась — спортивный директор Майкл Эдвардс не смог договориться с "Монако", и дело даже не дошло до официального предложения.
Спустя год, буквально на днях, Лемар завершил свой переход в "Атлетико", и многие болельщики "Ливерпуля" восприняли эту новость с сожалением, особенно после сорвавшегося приобретения плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира.
Однако Liverpool Echo утверждает, что "красные" даже не претендовали на Тома, интерес к которому окончательно исчез по ходу минувшего сезона.
Лемар не так выразительно провел сезон 2017/18, как предыдущий. Кроме того, на плохую форму 22-летнего француза наложились проблемы с бедром и плечом, поэтому когда "Атлетико" захотел приобрести Тома, "Ливерпуль" сознательно решил не вступать в борьбу за него.
22.06.2018 08:00
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Не нужен был, ага. Знаем, проходили.
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а то изи забрали бы за копейки
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