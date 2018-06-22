Джеррард советует Руни перебраться в МЛС
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард посоветовал полузащитнику "Эвертона" Уэйну Руни последовать его примеру и доиграть остаток карьеры в Северной Америке.
Как известно, Руни ведет переговоры с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед" уже нескольких недель, однако своего согласия на переезд в Вашингтон пока не дал и все еще испытывает определенные сомнения.
Ожидается, что новый главный тренер "ирисок" Марку Силва и спортивный директор мерсисайдского клуба Марсель Брандс не будут стоять на пути у 32-летнего игрока, если тот все-таки решит покинуть "Гудисон Парк".
Бывший партнер Руни по сборной Англии Джеррард, который повесил бутсы на гвоздь в Америке после полутора лет выступлений за "ЛА Гэлакси", считает, что Уэйну стоит отбросить сомнения и откликнуться на новый вызов.
"Я надеюсь, он перейдет в МЛС. Лично мне в Америке все нравилось, я наслаждался новым жизненным опытом".
"Если учитывать нынешнее положение Уэйна, думаю, сейчас самое время для него и его семьи сменить обстановку. Мне очень понравилась жизнь в Лос-Анджелесе".
"Там хорошая лига, где игроки очень выносливы и мобильны, там есть конкуренция. Думаю, ему там понравится", - передает слова Джеррарда Daily Mirror.
22.06.2018 07:00
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Джеррард говна не посоветует
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а у него есть большой выбор? В МЛС он будет на виду после подписания МЛС ТВ контракта и обширного освещения этой лиги. А в других лигах про него не сильно вспоминать будут. Пусть идет в МЛС, но только не в ДС Юнайтед. В Хьюстон бы его, но у них нет драфта. В Даллас или Лос Анджелес ФК был бы хороший вариант, но только не в Лос Анджелес Гэлакси.
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