Джеррард советует Руни перебраться в МЛС

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард посоветовал полузащитнику "Эвертона" Уэйну Руни последовать его примеру и доиграть остаток карьеры в Северной Америке.

Как известно, Руни ведет переговоры с клубом МЛС "Ди Си Юнайтед" уже нескольких недель, однако своего согласия на переезд в Вашингтон пока не дал и все еще испытывает определенные сомнения.



Ожидается, что новый главный тренер "ирисок" Марку Силва и спортивный директор мерсисайдского клуба Марсель Брандс не будут стоять на пути у 32-летнего игрока, если тот все-таки решит покинуть "Гудисон Парк".



Бывший партнер Руни по сборной Англии Джеррард, который повесил бутсы на гвоздь в Америке после полутора лет выступлений за "ЛА Гэлакси", считает, что Уэйну стоит отбросить сомнения и откликнуться на новый вызов.



"Я надеюсь, он перейдет в МЛС. Лично мне в Америке все нравилось, я наслаждался новым жизненным опытом".



"Если учитывать нынешнее положение Уэйна, думаю, сейчас самое время для него и его семьи сменить обстановку. Мне очень понравилась жизнь в Лос-Анджелесе".



"Там хорошая лига, где игроки очень выносливы и мобильны, там есть конкуренция. Думаю, ему там понравится", - передает слова Джеррарда Daily Mirror.