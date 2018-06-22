Билич уверен в том, что все топ-клубы хотят заполучить Эриксена

Бывший тренер "Вест Хэма" Славен Билич считает, что ни один клуб мира не откажется от услуг полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

За плечами у 26-летнего Эриксена очередной блестящий сезон в составе "шпор". Кристиан забил 10 голов в рамках Премьер-Лиги, а теперь доказывает свой класс в сборной Дании на Чемпионате Мира в России, в четверг отличившись против Австралии.



Пресса достаточно давно сватает датчанина в "Барселону", и Билич верит, что эти слухи не лишены основания. По мнению Славена, Кристиан до сих не перебрался в какой-нибудь гранд, поскольку слишком скромен и не ведет себя как звезда.



"Все большие клубы хотят заполучить Эриксена. Единственная причина, по которой он не обладает по-настоящему громким именем, это его скромность. Он обычный парень, тогда как в наши дни звезды должны походить своим поведением за пределами поля на Погба".



"За время работы в "Вест Хэме" я сталкивался с Эриксеном пять или шесть раз в чемпионате и кубках. Его невозможно опекать, даже если он не проводит свою лучшую игру. Ты просто смотришь, как он забивает".



"Он достаточно быстр, но опять же — он не тот игрок, который постоянно идет в дриблинг и обводит по шесть соперников".



"Он умеет играть в одно два-касания. Он прекрасно чувствует пространство вокруг себя и знает, когда нужно совершить движение. Опекать его персонально не имеет смысла", - сообщил Билич в эфире ITV.