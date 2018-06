Светская хроника за пятницу

Маурицио Сарри хочет купить игроков на 140 миллионов фунтов. "Арсенал" нацелен на Александра Головина и Эвера Банегу. Марио Манджукич отказал "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, которым интересовался "Ливерпуль", передумал уходить из Дортмунда. (Bild)



"Барселона" обходит "Челси" и "Арсенал" в борьбе за защитника "Севильи" Клемана Лангле. (Sport)



Нападающий "Челси" Альваро Мората заинтересовал "Боруссию", однако клуб из Дортмунда не готов заплатить требуемые 45 миллионов фунтов. (Bild)



Во главе списка трансферных целей "Челси" полузащитник "Интера" Матиас Весино и нападающий "Наполи" Хосе Кальехон. (Daily Mail)



"Челси" готов выплатить 5.3 млн. фунтов отступных за защитника "Наполи" Рауля Альбиоля (CalcioNapoli24)



"Челси" планирует потратить 140 млн. фунтов на покупку Эльсеида Хюсая, Хосе Кальехона, Матиаса Весино, Даниэль Ругани, Жан-Мишеля Сери, Дриса Мертенса и Гонсало Игуаина. (Daily Express)



"Фенербахче" вступил в переговоры с "Челси" о покупке полузащитника Марко Ван Гинкела. (talkSPORT)



Полузащитник "Севильи" Эвер Банега готов перейти в "Арсенал", но хочет гарантий относительно своей позиции. Аргентинец предпочитает играть в атаке. (La Colina de Nervion)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери дал добро на приобретение полузащитника ЦСКА Александра Головина за 21 млн. фунтов. (Спорт-Экспресс)



"Ювентус" лидирует в борьбе за Головина, который также интересен "Арсеналу", "Челси" и "Барселоне". (Tuttosport)



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду все "больше и больше" задумывается о переходе в "Манчестер Юнайтед" или ПСЖ. (Diario Gol)



Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич отверг интерес "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)



"Интер" готов составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича. (Sky Sport Italia)



"Ливерпуль" и "Эвертон" интересуются полузащитником "Челси" Рубеном Лофтус-Чиком. (Daily Express)



"Вест Хэм" предложил полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери пятилетний контракт. (Daily Star)



Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс привлек интерес "Кристал Пэлас" и "Борнмута". (The Sun)



"Тоттенхэм" надеется приобрести вингера "Айнтрахта" Анте Ребича, который доступен для трансфера за 26.3 млн. фунтов. (Bild)



Защитник "Барселоны" Жорди Альба не собирается в "Тоттенхэм". (Goal)



У "Астон Виллы" пока нет предложений насчет полузащитника Джека Грилиша, который интересен "Тоттенхэму" и "Ливерпулю". (Birmingham Mail)



"Эвертон" может использовать полузащитника Мохамеда Бешича в качестве разменной монеты для приобретения защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона. (Northern Echo)



"Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" договариваются о покупке полузащитника "Стоука" Жанелли Имбула, оцениваемого в 18 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Маурицио Сарри погружен в формирование своего тренерского штаба в "Челси". (Daily Mail)



За свой переход в "Ювентус" экс-полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан получил бонус в 14 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



Полузащитник "Тоттенхэма" Виктор Ваньяма назвал Эдена Азара своим самым сложным оппонентом, что он только встречал в Премьер-Лиге. (Goal)



Плеймейкер сборной Бельгии Эден Азар опроверг слухи о своем конфликте с партнером по национальной команде Ромелу Лукаку. (Daily Mail)



Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что система VAR не оправдывает ожиданий на Чемпионате Мира. (Sky Sports)



ФИФА опровергла, что рефери, обслуживавший матч сборных Португалии и Марокко на ЧМ-2018, попросил футболку Криштиану Роналду после игры. (The Guardian)



Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен открыл свой отель в Хорватии. (Daily Mail)



Защитник "Ньюкасла" Киран Кларк был атакован неизвестным в баре во время отдыха на Майорке. Футболист потерял сознание, а напавшего задержала полиция. (The Sun)