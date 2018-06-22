Альбиоль и Пьянич пополнили список трансферных целей "Челси"

Список трансферных целей "Челси" пополнили защитник "Наполи" Рауль Альбиоль и полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич.

Ожидается, что со дня на день "Челси" подтвердит расставание со своим главным тренером Антонио Конте и назначит на его место Маурицио Сарри, после чего примется наверстывать упущенное на трансферном рынке.



Как утверждает Daily Mirror, Сарри уже успел обсудить с руководством "синих" кандидатуры игроков, которых он бы хотел заполучить к старту сезона. Одним из таковых является бывший подопечные Маурицио по "Наполи" Альбиоль.



С согласованием трансфера 32-летнего испанца у "Челси" не должно возникнуть проблем, потому что контракт Рауля предусматривает отступные в размере 5 млн. фунтов.



Гораздо сложнее "синим" будет договориться по Пьяничу. Вопреки слухам в итальянской прессе, "Челси" пока не делал своего предложения по Миралему, но в игроке определенно заинтересован.



Добавим, что 28-летний босниец оценивается примерно в 70 млн. фунтов. Поговаривают, что Пьяничем также заинтересовалась "Барселона" после сорвавшегося перехода Антуана Гризманна из "Атлетико".