Сеюнджю хочет перейти в "Арсенал"

Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю подтвердил, что надеется продолжить карьеру в "Арсенале".

Завершение игровой карьеры Пером Мертезакером и тяжелая травма Лорана Косьелни заставляет нового главного тренера "канониров" Унаи Эмери искать усиление центра обороны в это трансферное окно.



Ожидается, что с наступлением июля лондонский клуб подтвердит приобретение Сократиса Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии", однако перебраться на "Эмирейтс" надеется и 22-летний Сеюнджю, оцениваемый в 30 миллионов фунтов.



"Это правда, что "Арсенал" сделал предложение насчет меня, и я хочу перейти в "Арсенал". Если на то будет божья воля, я отправлюсь в "Арсенал" или Премьер-Лигу, но все зависит от "Фрайбурга".



"Мой контракт действителен еще три года. В Турцию я не вернусь. Я продолжу свою карьеру в крупнейших клубах Европы", — сообщил Сеюнджю Gunes.