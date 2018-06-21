Сеюнджю хочет перейти в "Арсенал"

Чаглар Сеюнджю Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю подтвердил, что надеется продолжить карьеру в "Арсенале".

Завершение игровой карьеры Пером Мертезакером и тяжелая травма Лорана Косьелни заставляет нового главного тренера "канониров" Унаи Эмери искать усиление центра обороны в это трансферное окно.

Ожидается, что с наступлением июля лондонский клуб подтвердит приобретение Сократиса Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии", однако перебраться на "Эмирейтс" надеется и 22-летний Сеюнджю, оцениваемый в 30 миллионов фунтов.

"Это правда, что "Арсенал" сделал предложение насчет меня, и я хочу перейти в "Арсенал". Если на то будет божья воля, я отправлюсь в "Арсенал" или Премьер-Лигу, но все зависит от "Фрайбурга".

"Мой контракт действителен еще три года. В Турцию я не вернусь. Я продолжу свою карьеру в крупнейших клубах Европы", — сообщил Сеюнджю Gunes.



Метки Арсенал, Сеюнджю, Фрайбург

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 22:20

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.06.2018 23:03 # mixmaster
    Ььььььььь

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  2. blueswin 21.06.2018 22:23 # blueswin
    На что надеяться в Арсенале подобными покупками?

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