Фунес Мори сменил "Эвертон" на "Вильярреал"

Рамиро Фунес Мори Защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори официально перешел в "Вильярреал". Сумма трансфера не разглашается.

Фунес Мори выступал за "ирисок" с 2015 года, когда он был куплен у "Ривер Плейт". За это время 27-летний защитник сыграл 67 матчей и забил пять голов.

Рамиро пропустил большую часть минувшего сезона из-за серьезной травмы колена, вернувшись на футбольное поле лишь 14 апреля против "Суонси". Впоследствии Фунес Мори сыграл еще три матча, которых не хватило для попадания в заявку сборной Аргентины для участия в ЧМ-2018.

В последние недели Рамиро сватали в "Мидлсбро" из Чемпионшипа и мексиканский "Монтеррей", однако "Вильярреал" выиграл борьбу за игрока, с которым сегодня заключил контракт на четыре года.



Метки Вильярреал, трансферы, Фунес Мори, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 21:50

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Последние комментарии:




  1. blueswin 21.06.2018 22:21 # blueswin
    Жаль травма погубила карьеру, вполне мог бы стать одним из лучших в Англии по своему стилю. Очень интересный защитник.

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  2. largo-winch 21.06.2018 22:05 # largo-winch
    Наконец-то можно возвращать Дивока Ориги в Ливерпуль

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