Фунес Мори сменил "Эвертон" на "Вильярреал"

Защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори официально перешел в "Вильярреал". Сумма трансфера не разглашается.

Фунес Мори выступал за "ирисок" с 2015 года, когда он был куплен у "Ривер Плейт". За это время 27-летний защитник сыграл 67 матчей и забил пять голов.



Рамиро пропустил большую часть минувшего сезона из-за серьезной травмы колена, вернувшись на футбольное поле лишь 14 апреля против "Суонси". Впоследствии Фунес Мори сыграл еще три матча, которых не хватило для попадания в заявку сборной Аргентины для участия в ЧМ-2018.



В последние недели Рамиро сватали в "Мидлсбро" из Чемпионшипа и мексиканский "Монтеррей", однако "Вильярреал" выиграл борьбу за игрока, с которым сегодня заключил контракт на четыре года.