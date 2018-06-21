Фунес Мори сменил "Эвертон" на "Вильярреал"
Защитник "Эвертона" Рамиро Фунес Мори официально перешел в "Вильярреал". Сумма трансфера не разглашается.
Фунес Мори выступал за "ирисок" с 2015 года, когда он был куплен у "Ривер Плейт". За это время 27-летний защитник сыграл 67 матчей и забил пять голов.
Рамиро пропустил большую часть минувшего сезона из-за серьезной травмы колена, вернувшись на футбольное поле лишь 14 апреля против "Суонси". Впоследствии Фунес Мори сыграл еще три матча, которых не хватило для попадания в заявку сборной Аргентины для участия в ЧМ-2018.
В последние недели Рамиро сватали в "Мидлсбро" из Чемпионшипа и мексиканский "Монтеррей", однако "Вильярреал" выиграл борьбу за игрока, с которым сегодня заключил контракт на четыре года.
21.06.2018 21:50
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Жаль травма погубила карьеру, вполне мог бы стать одним из лучших в Англии по своему стилю. Очень интересный защитник.
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Наконец-то можно возвращать Дивока Ориги в Ливерпуль
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