Фред нацелен на трофеи с "Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал, что чувствует после перехода в клуб, и заявил о своих амбициях побороться с "красными дьяволами" за трофеи.

В четверг клуб с "Олд Траффорд", наконец, завершил приобретение Фреда у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов. Заключив пятилетний контракт, бразилец рассказал, чего собирается добиться с "Юнайтед".



"Я действительно счастлив. Я так рад быть здесь и получить возможность играть за этот клуб. Это громадный клуб с великой историей, и для меня будет настоящей честью выступать за "Юнайтед". Я так рад, что мой трансфер состоялся, и теперь я предвкушаю, как буду играть здесь".



"Как я уже сказал, "Манчестер Юнайтед" — громадный клуб. Когда я был молод, имя этого клуба гремело, а я привык играть за "Юнайтед" в компьютерных играх. Для меня "Манчестер Юнайтед" означает величие".



"Определенно, выиграть Премьер-Лигу — это большое испытание. Но я тот, кто всегда старается стать лучше. Я надеюсь демонстрировать свои лучшие качества каждый день и работать над своим развитием".



Чтобы "Манчестер Юнайтед" добивался больших целей и выигрывал трофеи и чтобы я сам хорошо выступал в Премьер-Лиге, придется потрудиться".



"В "Юнайтед я буду стремиться к трофеям — вместе с моими новыми партнерами по команде и моим новым тренером. Вместе мы будем стремиться выигрывать матчи и творить историю", — сообщил Фред официальному веб-сайту МЮ.