Шкриниар рад, что "Интер" отказался продать его в "Юнайтед"

Защитник "Интера" Милан Шкриниар подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" обращался насчет его приобретения.

Одним из приоритетом главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на это трансферное окно является укрепление центра обороны, а 23-летний Шкриниар называется в числе целей МЮ.



Однако шансы на переезд Милана на "Олд Траффорд" крайне малы. Предложение "Юнайтед" было отклонено "Интером", а сам защитник не заинтересован в смене клуба.



"Манчестер Юнайтед"? Я слышал об этом, и это заставляет меня гордиться. Но я еще счастливее от того, что "Интер" отклонил их предложение и что они так сильно верят в меня", — сообщил Шкриниар официальному веб-сайту Федерации футбола Словакии.



Добавим, среди других претендентов на Шкриниара, приобретенного "Интером" год назад у "Сампдории" за 17.5 миллионов фунтов, пресса называла "Реал" и "Барселону".