Шкриниар рад, что "Интер" отказался продать его в "Юнайтед"

Милан Шкриниар Защитник "Интера" Милан Шкриниар подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" обращался насчет его приобретения.

Одним из приоритетом главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо на это трансферное окно является укрепление центра обороны, а 23-летний Шкриниар называется в числе целей МЮ.

Однако шансы на переезд Милана на "Олд Траффорд" крайне малы. Предложение "Юнайтед" было отклонено "Интером", а сам защитник не заинтересован в смене клуба.

"Манчестер Юнайтед"? Я слышал об этом, и это заставляет меня гордиться. Но я еще счастливее от того, что "Интер" отклонил их предложение и что они так сильно верят в меня", — сообщил Шкриниар официальному веб-сайту Федерации футбола Словакии.

Добавим, среди других претендентов на Шкриниара, приобретенного "Интером" год назад у "Сампдории" за 17.5 миллионов фунтов, пресса называла "Реал" и "Барселону".



Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Шкриниар

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 21:00

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