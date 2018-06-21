Душан Тадич близок к переходу в "Аякс"

Вингер "Саутгемптона" Душан Тадич все ближе к возвращению в Голландию, где в его услугах заинтересован "Аякс".

В настоящее время Тадич находится в России, где он выступает за сборную Сербии на Чемпионате Мира, однако Душан уже успел сообщить "Саутгемптону", что хочет вернуться в Эредивизию, где ранее ему довелось поиграть за "Твенте" и "Гронинген". Приютить вингера надеется "Аякс", однако амстердамцам еще нужно договориться со "святыми" о сумме трансфера.



"Саутгемптон", купивший Тадича в 2014 году за 10 миллионов фунтов у "Твенте", хочет получить за своего лучшего бомбардира прошлого сезона около 18 млн. в качестве компенсации, сообщает The Telegraph.



Отметим, у 29-летнего серба остается еще два года по контракту, поэтому "святые" вправе устанавливать цену, как им захочется, несмотря на желание Тадича уйти.



В каждом из четырех сезонов на "Сент Мэри" Душан становился лучшим ассистентом команды, а 2017/18 забил и больше всех голов в "Саутгемптоне" — шесть.