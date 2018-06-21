Полузащитник "Сампдории" Лукас Торрейра назвал "Арсенал" "одним из крупнейших клубов мира", пообещав решить вопрос со своим будущим после Чемпионата Мира.

На текущей неделе президент "Сампдории" Массимо Ферреро заявил, что его клуб уже "продал" Торрейру за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).



Вероятным покупателем 22-летнего игрока сборной Уругвая выступает "Арсенал", однако Лукас предпочитает сохранить интригу до своего возвращения с Чемпионата Мира в России.



"Нет, я не знаю, что происходит, потому что прямо сейчас для меня важнее всего национальная команда и наше выступление на Чемпионате Мира".



"Да, я знаю, что "Арсенал" является хорошей командой, одной из крупнейших в мире, но прямо сейчас я выступаю за свою сборную и сосредоточен на том, чтобы делать это хорошо".



"Когда турнир завершится, все станет ясно, но в данный момент я не думаю об этом", — цитирует Торрейру Daily Mirror.