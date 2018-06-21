Стерлинг уступит Рэшфорду место в старте сборной Англии

Рахим Стерлинг Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может убрать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга из стартового состава национальной команды на матч ЧМ-2018 против Панамы в воскресенье.

В четверг утром на своей базе в Репино англичане провели первую полноценную тренировку после победы 1:2 над Тунисом в минувший понедельник. Одному из фотографов, присутствовавших на занятии команды, удалось заснять список с расстановкой в руках у Стива Холланда, ассистента Саутгейта.

Если предположить, что заметки Холланда актуальны, то в своем втором матче на турнире в России англичане вновь сыграют по схеме 3-5-2, сделав минимум два изменения относительно встречи с Тунисом.

Во-первых, на сей раз "трем львам" будет не хватать Деле Алли, который до сих пор не вернулся к тренировкам после травмы бедра. Его ожидаемо заменит Рубен Лофтус-Чик.

Еще одним изменением, как сообщает Sky Sports, должен стать выход с первых минут Маркуса Рэшфорда вместо Рахима Стерлинга, который против Туниса отметился рядом загубленных моментов.

Заметки Стива Холланда



Метки Манчестер Сити, сборная Англии, Стерлинг, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 19:00

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  1. silva77 21.06.2018 19:53 # silva77
    Правильно нафик выступать за тупых бегунков, в англий нету кдб силва сане, так что лучше не травмироватся и готовится на предсезонку, ведь рахим стерлинг один из лучших крайних полузашитников мира

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  2. mr-tsoy 21.06.2018 19:51 # mr-tsoy
    Какая разница кто играть будет

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