Стерлинг уступит Рэшфорду место в старте сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может убрать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга из стартового состава национальной команды на матч ЧМ-2018 против Панамы в воскресенье.

В четверг утром на своей базе в Репино англичане провели первую полноценную тренировку после победы 1:2 над Тунисом в минувший понедельник. Одному из фотографов, присутствовавших на занятии команды, удалось заснять список с расстановкой в руках у Стива Холланда, ассистента Саутгейта.



Если предположить, что заметки Холланда актуальны, то в своем втором матче на турнире в России англичане вновь сыграют по схеме 3-5-2, сделав минимум два изменения относительно встречи с Тунисом.



Во-первых, на сей раз "трем львам" будет не хватать Деле Алли, который до сих пор не вернулся к тренировкам после травмы бедра. Его ожидаемо заменит Рубен Лофтус-Чик.



Еще одним изменением, как сообщает Sky Sports, должен стать выход с первых минут Маркуса Рэшфорда вместо Рахима Стерлинга, который против Туниса отметился рядом загубленных моментов.



