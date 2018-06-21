Джон Фланаган присоединился к "Рейнджерс"

Воспитанник "Ливерпуля" Джон Фланаган продолжит карьеру в "Рейнджерс", где его будет тренировать бывший одноклубник Стивен Джеррард.

Ранее в июне "красные" официально объявили, что не будут продлевать истекающий контракт 25-летнего защитника, на счету которого 51 матч за родной клуб.



Некогда Фланаган подавал большие надежды и даже успел сыграть один матч за сборную Англии, однако в определенный момент карьера Джона пошла по наклонной из-за отвлеченных от футбола вещей. Командировки в "Бернли" и "Болтон" не помогли защитнику вернуться в колею.



Шанс реабилитировать карьеру игроку, оказавшемуся на распутье, предоставил новый главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард. Сегодня Фланаган заключил с клубом из Глазго контракт на два года.



"Мы поговорили со Стиви, и я без колебаний согласился. Я играл с ним на протяжении многих лет в "Ливерпуле", и он сыграл важную роль в моем переходе сюда. Я знаю все про клуб, но Стиви тоже очень повлиял на мое решение", — сообщил Фланаган.