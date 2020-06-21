Джан завершил переход в "Ювентус"

Полузащитник Эмре Джан завершил свой переход из "Ливерпуля" в "Ювентус" на правах свободного агента, заключив с чемпионами Серии А контракт на четыре года.

Прилетев в Турин ранее в четверг, Джан прошел медицинское обследование, а затем поставил свою подпись под заранее согласованным контрактом. "Ливерпуль" не получил никакой компенсации за игрока сборной Германии.



Джан выступал за мерсисайдский клуб на протяжении четырех сезонов после своего перехода из "Байера" за 10 миллионов фунтов в 2014. За это время Эмре принял участие в 167 матчах с учетом всех соревнований, забив 14 голов.



На протяжении нескольких месяцев "красные" пытались склонить 24-летнего немца к новому контракту, но безуспешно. По слухам, камнем преткновения стали требования Джана включить в соглашение пункт об отступных и значительно повысить зарплату.



Добавим, ранее в этом месяце главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже обзавелся заменой для Джана, купив у "Монако" Фабиньо за 43.7 млн. фунтов.