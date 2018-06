"Юнайтед" подтвердил приобретение Фреда

"Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение полузащитника "Шахтера" Фреда. Sky Sports оценивает сделку в 52 миллиона фунтов плюс бонусы.

О достигнутой договоренности с "Шахтером" относительно стоимости игрока сборной Бразилии "красные дьяволы" объявили еще 5 июня, а окончательно оформлена сделка была только сейчас.



Пройдя медицинское обследование и получив разрешение на работу в Британии, Фред заключил с "Юнайтед" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев. 25-летний бразилец стал вторым новичком "Юнайтед" в это межсезонье после крайнего защитника Диогу Далота.



Фред выступал за "Шахтер" после своего перехода из "Интернасьонала" в 2013 году. За это время полузащитник, сейчас находящийся в расположении своей сборной на Чемпионате Мира в России, трижды становился чемпионом Украины.



"Фред дополнит качества наших остальных полузащитников, и мы в этом нуждались. Его креативный мозг и видение паса выведут нашу игру на другой уровень. Я очень рад, что он переходит в наш клуб, и я верю, наши игроки знают, сколь важной фигурой он может стать для команды", — сообщил главный тренер МЮ Жозе Моуриньо.



"Это крупнейший клуб в мире, и я рад стать частью этой удивительной команды. Я не мог отвергнуть возможность поработать с Жозе Моуриньо, который выиграл так много трофеев за свою тренерскую карьеру".



"Мне не терпится начать и встретиться со своими новыми партнерами по команде. Я бы хотел поблагодарить каждого в "Шахтере" за все то, что они сделали для меня в эти пять лет".



"Впереди захватывающее время, но прямо сейчас я полностью сосредоточен на выступлении за сборную Бразилии на Чемпионате Мира", — сообщил Фред.





Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu