"Юнайтед" подтвердил приобретение Фреда

Фред "Манчестер Юнайтед" официально завершил приобретение полузащитника "Шахтера" Фреда. Sky Sports оценивает сделку в 52 миллиона фунтов плюс бонусы.

О достигнутой договоренности с "Шахтером" относительно стоимости игрока сборной Бразилии "красные дьяволы" объявили еще 5 июня, а окончательно оформлена сделка была только сейчас.

Пройдя медицинское обследование и получив разрешение на работу в Британии, Фред заключил с "Юнайтед" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев. 25-летний бразилец стал вторым новичком "Юнайтед" в это межсезонье после крайнего защитника Диогу Далота.

Фред выступал за "Шахтер" после своего перехода из "Интернасьонала" в 2013 году. За это время полузащитник, сейчас находящийся в расположении своей сборной на Чемпионате Мира в России, трижды становился чемпионом Украины.

"Фред дополнит качества наших остальных полузащитников, и мы в этом нуждались. Его креативный мозг и видение паса выведут нашу игру на другой уровень. Я очень рад, что он переходит в наш клуб, и я верю, наши игроки знают, сколь важной фигурой он может стать для команды", — сообщил главный тренер МЮ Жозе Моуриньо.

"Это крупнейший клуб в мире, и я рад стать частью этой удивительной команды. Я не мог отвергнуть возможность поработать с Жозе Моуриньо, который выиграл так много трофеев за свою тренерскую карьеру".

"Мне не терпится начать и встретиться со своими новыми партнерами по команде. Я бы хотел поблагодарить каждого в "Шахтере" за все то, что они сделали для меня в эти пять лет".

"Впереди захватывающее время, но прямо сейчас я полностью сосредоточен на выступлении за сборную Бразилии на Чемпионате Мира", — сообщил Фред.



Метки Манчестер Юнайтед, трансферы, Фред, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 17:45

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  1. satellite 21.06.2018 18:10 # satellite
    Шумные соседи продолжают подбирать забракованных Гением Гвардиолой футболистов.

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  2. largo-winch 21.06.2018 18:07 # largo-winch
    Черный Спиринг

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  3. hammersmith 21.06.2018 18:06 # hammersmith
    у Перу тренер желько бувач какой-та

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  4. chelsea88 21.06.2018 18:05 # chelsea88
    Капец маню мешок каэшн. За какого-то нонейма полтос отстёгивать.

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  5. hammersmith 21.06.2018 17:58 # hammersmith
    новый кариус

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  6. shakur 21.06.2018 17:56 # shakur
    На Бебе похож

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  7. mousta 21.06.2018 17:55 # mousta
    ну как же я оруууууууууууууууууууууу

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  8. mousta 21.06.2018 17:50 # mousta
    52 млн фунтов + бонусыыыыыыыыыыыыы
    ахахахахаха блять, как же я ору с мешковатой помойки.

    этот челик насасывает у днарей украинских. Че с ним будут делать в апл боюсь даже представить

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