Эмиль Форсберг обнадежил "Арсенал" и "Ливерпуль"
Вингер "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг дал понять "Арсеналу" и "Ливерпулю" о своей готовности сменить клуб.
Форсберг добился огромного прогресса за четыре года выступлений в Лейпциге, и еще по ходу минувшего сезона пресса регулярно сообщала, что лидером сборной Швеции активно интересуются топ-клубы.
По информации Goal, среди главных претендентов на 26-летнего игрока значатся "Арсенал", "Ливерпуль" и "Рома". И хотя контракт Эмиля действителен до 2022 года, он готов уйти на повышение уже этим летом.
"Я готов к следующему большому шагу. Это будет очень интересно. Я веду диалог с РБ, и у меня всегда были хорошие отношения с ними. Однако я мечтаю выступать за сильнейшие клубы мира", — сообщил Форсберг Fotbollskanalen.
21.06.2018 17:00
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Последние комментарии:
Форсберг>Кефир
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это тот хохол, который казахам с 2 метров не забил? нах не нужен
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ЗА сильнейшие клубы хочет играть чувак, при чем тут арсенал
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В Ливерпуль можно. В гейклуб он сам не пойдёт.
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