Эмиль Форсберг обнадежил "Арсенал" и "Ливерпуль"

Эмиль Форсберг Вингер "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг дал понять "Арсеналу" и "Ливерпулю" о своей готовности сменить клуб.

Форсберг добился огромного прогресса за четыре года выступлений в Лейпциге, и еще по ходу минувшего сезона пресса регулярно сообщала, что лидером сборной Швеции активно интересуются топ-клубы.

По информации Goal, среди главных претендентов на 26-летнего игрока значатся "Арсенал", "Ливерпуль" и "Рома". И хотя контракт Эмиля действителен до 2022 года, он готов уйти на повышение уже этим летом.

"Я готов к следующему большому шагу. Это будет очень интересно. Я веду диалог с РБ, и у меня всегда были хорошие отношения с ними. Однако я мечтаю выступать за сильнейшие клубы мира", — сообщил Форсберг Fotbollskanalen.



Метки Арсенал, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Форсберг

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 858

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Последние комментарии:




  1. helicopter 21.06.2018 18:07 # helicopter
    Форсберг>Кефир

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  2. hammersmith 21.06.2018 17:34 # hammersmith
    это тот хохол, который казахам с 2 метров не забил? нах не нужен

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  3. tigerpool 21.06.2018 17:33 # tigerpool
    ЗА сильнейшие клубы хочет играть чувак, при чем тут арсенал

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  4. chelsea88 21.06.2018 17:23 # chelsea88
    В Ливерпуль можно. В гейклуб он сам не пойдёт.

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