Эмиль Форсберг обнадежил "Арсенал" и "Ливерпуль"

Вингер "РБ Лейпцига" Эмиль Форсберг дал понять "Арсеналу" и "Ливерпулю" о своей готовности сменить клуб.

Форсберг добился огромного прогресса за четыре года выступлений в Лейпциге, и еще по ходу минувшего сезона пресса регулярно сообщала, что лидером сборной Швеции активно интересуются топ-клубы.



По информации Goal, среди главных претендентов на 26-летнего игрока значатся "Арсенал", "Ливерпуль" и "Рома". И хотя контракт Эмиля действителен до 2022 года, он готов уйти на повышение уже этим летом.



"Я готов к следующему большому шагу. Это будет очень интересно. Я веду диалог с РБ, и у меня всегда были хорошие отношения с ними. Однако я мечтаю выступать за сильнейшие клубы мира", — сообщил Форсберг Fotbollskanalen.