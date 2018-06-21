"Тоттенхэм" вышел из борьбы за Де Лигта

"Тоттенхэм" решил не ввязываться в борьбу за юного защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.

Прошлым летом "шпоры" приобрели у "Аякса" Давинсона Санчеса, который безболезненно влился в стартовый состав команды Маурисио Почеттино. Ожидалось, что спустя год "Тоттенхэм" вернется за партнером колумбийца по центру обороны.



18-летний Де Лигт виделся наиболее вероятным кандидатом на замену Тоби Алдервейрелду, который отказался от нового контракта и теперь выставлен лондонским клубом на трансфер.



И хотя расставание с Алдервейрелдом по-прежнему выглядит более чем вероятным, "Тоттенхэм" решил не предпринимать попыток заполучить Де Лигта, утверждает Football.London.



Дело в том, что в последнее время Маттейсом также заинтересовались "Барселона", "Арсенал", "Эвертон" и "Манчестер Сити", а "Бавария", если верить Bild, уже готовит свое предложение о покупке голландца.



Ввязавшись в борьбу с клубами, обладающими более серьезными ресурсами, "шпоры" рисковали бы сильно переплатить или попросту упустили бы игрока, поэтому в Северном Лондоне было принять решение переключить внимание на другие цели.