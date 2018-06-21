Почеттино: "Кейна и Роналду воспринимают игроками одного уровня"

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что теперь люди воспринимают его нападающего Харри Кейна игроком того же уровня, что и суперзвезду "Реала" Криштиану Роналду.

Лишь в сентябре Почеттино говорил, что его подопечного пока рано сравнивать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, однако после очередного блестящего сезона в исполнении Кейна аргентинский тренер готов признать, что теперь Харри в числе лучших игроков мира.

"Это нечто особенное, когда про него говорят с теми же интонациями, что и про Роналду. Однако именно так люди видят Харри сейчас. Лично дл меня он уже является лучшим нападающим в мире".

"Он не просто бомбардир. Он может отходить назад, он может влиять на игру, он может читать игру, он может адаптироваться к различным тактикам и схемам. Он совершенный игрок. Он тот, кто может меняться и развиваться с течением игры", — сообщил Почеттино The Sun.

Также Маурисио рассказал, как он радовался победному голу Кейна в компенсированное время матча англичан против сборной Туниса на Чемпионате Мира.

"Мой мальчик! Он забил дважды, и я так горжусь. Невероятно".

"Я смотрел игру в номере своего отеля, и когда он забил на последней минуте, я прыгал словно английский болельщик. Вероятно, я радовался даже сильнее, чем голам "Тоттенхэма", потому что тренер должен вести себя по-другому".

"Я был фанатом. Англия — мой дом, и я поддерживаю их сборную так же, как и Аргентину. Я желаю им победы", — добавил Почеттино.



Метки Кейн, Почеттино, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 15:00

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  1. mancunia-planet 21.06.2018 15:20 # mancunia-planet
    обе односезонки

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  2. dragonishka 21.06.2018 15:15 # dragonishka
    Дааа, одного уровня...

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  3. scouser2005 21.06.2018 15:10 # scouser2005
    Кукушка хвалит петуха...

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  4. farot 21.06.2018 15:07 # farot
    какие же эти обитатели петушатника смешные

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  5. dentinho 21.06.2018 15:05 # dentinho
    Кейн - это супер, но пока он и близко не Роналду.

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