Холланд ставит Саутгейта в один ряд с Моуриньо и Конте

Ассистент главного тренера сборной Англии Стив Холланд считает, что Гарет Саутгейт обладает теми же качествами, что и Жозе Моуриньо с Антонио Конте.

Приход Саутгейта к рулю английской сборной во многом был случайность — FA обратилась к Гарету после того, как в результате коррупционного скандала был уволен Сэм Эллардайс.



Однако Саутгейт, до этого работавший с молодежной командой U-21, проявил себя с лучшей стороны и уверенно вывел англичан на Чемпионат Мира, где уже одержал одну победу. Холланд, который ассистировал в "Челси" Моуриньо и Конте, считает, что его нынешний босс является тренером топ-уровня.



"Думаю, есть набор качеств, которым ты должен отвечать, чтобы называться тренером топ-уровня. Не обязательно отвечать им всем, однако ты должен быть силен по двум или трем ключевым параметрам".



"Все тренеры, с которыми я работал, обладали различными качествами, различными сильными сторонами и различными слабостями. Но все они были полностью целеустремленными и имели очень, очень четкое понимание того, как все должно работать".



"Да, порой им могла потребоваться некоторая адаптация, но они всегда очень четко придерживались того, во что верили".



"Думаю, Гарет является одним из лучших по соответствию этим параметрам среди всех, с кем я работал. Конечно, есть разница, но я не пытаюсь проявить неуважение по отношению к Гарету".



"Жозе Моуриньо выиграл кучу титулов в четырех-пяти различных странах, а Гарет — нет. Его путь другой, и он другая личность. Но умеет ли он так же организовывать игроков и заставлять их показывать свою лучшую игру? Да".



"Понимает ли он, насколько важно наделять свой штаб ответственностью? Умеет ли они получать максимум от персонала? Да, абсолютно".



"Обладает ли он опытом международных матчей на высочайшем уровне? Да. Особенно сейчас, он постоянно становится опытнее", — цитирует Холланда Daily Star.