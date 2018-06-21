"Ливерпуль" обратил внимание на двух голкиперов из Бундеслиги

В поисках усиления последнего рубежа "Ливерпуль" обратил внимание на голкиперов Янна Зоммера из менхенгладбахской "Боруссии" и Иржи Павленку из "Вердера".

Напомним, "красные" принялись активно искать надежного стража ворот после фиаско Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала". Довольно скоро стало понятно, что приобрести Алиссона из "Ромы" или Яна Облака из "Атлетико" мерсисайдцам не удастся ввиду чрезвычайно дороговизны этих двух голкиперов.



Таким образом, "Ливерпуль" был вынужден переключиться на более реалистичные цели. По информации Bild, главный тренер "красных" Юрген Клопп обратил внимание на двух голкиперов, выступающих у него на родине в Германии.



В первую очередь Клопп заинтересовался 29-летним Зоммером, который после своего перехода из "Базеля" в 2014 году сыграл 130 матчей в Бундеслиге. Янн проявил себя с лучшей стороны в недавнем поединке сборной Швейцарии на ЧМ-2018 против Бразилии (1:1).



Трансфер Зоммера, чей контракт с клубом из Менхенгладбаха истекает в 2021 году, оценивается в 30 миллионов евро (26.3 млн. фунтов).



Также "Ливерпуль" имеет виды на 26-летнего Павленку, который лишь год назад перебрался в Бремен из пражской "Спарты". В 38 матчах за "Вердер" с учетом всех соревнований Иржи 10 раз сохранил свои ворота на замке.



Стоимость голкипера сборной Чехии не называется, однако немецкое издание отмечает, что Павленка, обошедшийся "Вердеру" в 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) является наиболее дешевым вариантом среди тех, что рассматривает "Ливерпуль".



Добавим, что ранее пресса также сватала на "Энфилд" Ника Поупа из "Бернли", Каспера Шмейхеля из "Лестера" и Томаса Стракошу из "Лацио".