"Ливерпуль" обратил внимание на двух голкиперов из Бундеслиги

Янн Зоммер В поисках усиления последнего рубежа "Ливерпуль" обратил внимание на голкиперов Янна Зоммера из менхенгладбахской "Боруссии" и Иржи Павленку из "Вердера".

Напомним, "красные" принялись активно искать надежного стража ворот после фиаско Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала". Довольно скоро стало понятно, что приобрести Алиссона из "Ромы" или Яна Облака из "Атлетико" мерсисайдцам не удастся ввиду чрезвычайно дороговизны этих двух голкиперов.

Таким образом, "Ливерпуль" был вынужден переключиться на более реалистичные цели. По информации Bild, главный тренер "красных" Юрген Клопп обратил внимание на двух голкиперов, выступающих у него на родине в Германии.

В первую очередь Клопп заинтересовался 29-летним Зоммером, который после своего перехода из "Базеля" в 2014 году сыграл 130 матчей в Бундеслиге. Янн проявил себя с лучшей стороны в недавнем поединке сборной Швейцарии на ЧМ-2018 против Бразилии (1:1).

Трансфер Зоммера, чей контракт с клубом из Менхенгладбаха истекает в 2021 году, оценивается в 30 миллионов евро (26.3 млн. фунтов).

Также "Ливерпуль" имеет виды на 26-летнего Павленку, который лишь год назад перебрался в Бремен из пражской "Спарты". В 38 матчах за "Вердер" с учетом всех соревнований Иржи 10 раз сохранил свои ворота на замке.

Стоимость голкипера сборной Чехии не называется, однако немецкое издание отмечает, что Павленка, обошедшийся "Вердеру" в 3 млн. евро (2.6 млн. фунтов) является наиболее дешевым вариантом среди тех, что рассматривает "Ливерпуль".

Добавим, что ранее пресса также сватала на "Энфилд" Ника Поупа из "Бернли", Каспера Шмейхеля из "Лестера" и Томаса Стракошу из "Лацио".



Метки Боруссия, Вердер, Зоммер, Ливерпуль, Павленка, слухи

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 13:00

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  1. gerrard08 21.06.2018 14:48 # gerrard08
    Да накуй их, если совсем взападло реального топа брать, то продайте Миньеле и сделайте Уорда вторым

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  2. firmino9 21.06.2018 14:47 # firmino9
    Облака берите, глупцы

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  3. sellman 21.06.2018 13:49 # sellman
    Ору с портовых!

    Сколько сезонов сосали из-за защитников? В итоге купили Дейка за рекордные деньги и вышли в финал ЛЧ.

    Кариус + Мимолет совершили ошибок больше за два сезона, чни все остальные киперы вместе взятые.

    Платите любые деньги хоть 100КК за кипера!
    Не, будем газон менять и крышу стелить

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  4. mishko877 21.06.2018 13:30 # mishko877
    За Алиссона и Доннаруму стоит переплатить!

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  5. carrick-16 21.06.2018 13:19 # carrick-16
    Еще бомжей на позицию вратаря пусть купят. Двух же мало

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  6. lahmatyj 21.06.2018 13:08 # lahmatyj
    в итоге будет кариус.

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