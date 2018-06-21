Джан прибыл на медобследование в "Ювентус"

"Ювентус" официально подтвердил прибытие полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана на медицинское обследование.

И хотя формально Джан по-прежнему связан контрактом с "Ливерпулем", еще две недели назад мерсисайдский клуб подтвердил, что истекающее в конце июня соглашение игрока сборной Германии продлено не будет.



На протяжении последних месяцев главным претендентом на Эмре считался "Ювентус", и вот сегодня чемпионы Серии А подтвердили, что 24-летний игрок прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование и затем подписать контракт.



Добавим, что последним матчем Джана за "Ливерпуль" стало поражение в финале Лиги Чемпионов от "Реала". Восстановившись после травмы спины, Эмре смог появиться на замену в концовке.