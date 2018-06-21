Джан прибыл на медобследование в "Ювентус"
"Ювентус" официально подтвердил прибытие полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана на медицинское обследование.
И хотя формально Джан по-прежнему связан контрактом с "Ливерпулем", еще две недели назад мерсисайдский клуб подтвердил, что истекающее в конце июня соглашение игрока сборной Германии продлено не будет.
На протяжении последних месяцев главным претендентом на Эмре считался "Ювентус", и вот сегодня чемпионы Серии А подтвердили, что 24-летний игрок прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование и затем подписать контракт.
Добавим, что последним матчем Джана за "Ливерпуль" стало поражение в финале Лиги Чемпионов от "Реала". Восстановившись после травмы спины, Эмре смог появиться на замену в концовке.
21.06.2018 12:20
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Ювентус нищеброды. Не удивлюсь, если они и Уилшира подпишут.
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Он уходит не из Ливерпуля, он уходит из английского футбола, надоело ему договорняки катать...
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