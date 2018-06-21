Алли пропускает тренировку сборной Англии

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропускает тренировку сборной Англии в четверг из-за травмы, полученной в матче Чемпионата Мира против Туниса.

В минувший понедельник 22-летний Алли помог англичанам стартовать с победы на турнире в России. Однако в этом же матче у Деле возникли проблемы со здоровьем.

На следующий день, по возвращении из Волгограда на базу, Алли прошел углубленное обследование в одной из больниц Санкт-Петербурга, и доктора зафиксировали у футболиста растяжение бедра.

Сегодня подопечные Гарета Саутгейта проводят свою первую тренировку с матча против Туниса, и Деле в ней участия не принимает. Остальные 22 игрока будут заниматься с полной нагрузкой, сообщает Sky Sports.

Добавим, что свой следующий матч на ЧМ-2018 англичане сыграют в воскресенье — против сборной Панамы в Нижнем Новгороде. Участие в нем Алли теперь выглядит крайне маловероятным.



Метки Алли, сборная Англии, Тоттенхэм, травмы, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 21.06.2018 12:38 # narcot
    отсутствие этого днаря - усиление для сборной

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  2. ray-black 21.06.2018 12:13 # ray-black
    2 сезона без травм и тут на тебе. С каким то Тунисом...

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