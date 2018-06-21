Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли пропускает тренировку сборной Англии в четверг из-за травмы, полученной в матче Чемпионата Мира против Туниса.

В минувший понедельник 22-летний Алли помог англичанам стартовать с победы на турнире в России. Однако в этом же матче у Деле возникли проблемы со здоровьем.



На следующий день, по возвращении из Волгограда на базу, Алли прошел углубленное обследование в одной из больниц Санкт-Петербурга, и доктора зафиксировали у футболиста растяжение бедра.



Сегодня подопечные Гарета Саутгейта проводят свою первую тренировку с матча против Туниса, и Деле в ней участия не принимает. Остальные 22 игрока будут заниматься с полной нагрузкой, сообщает Sky Sports.



Добавим, что свой следующий матч на ЧМ-2018 англичане сыграют в воскресенье — против сборной Панамы в Нижнем Новгороде. Участие в нем Алли теперь выглядит крайне маловероятным.