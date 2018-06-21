Дембеле исключает переход в другой английский клуб

Полузащитник Мусса Дембеле пообещал, что не перейдет в другой английский клуб в случае своего расставания с "Тоттенхэмом".

30-летний бельгиец всегда был очень важным игроком для главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, однако из-за своей склонности к травмам Дембеле выходил в стартовом составе лишь на 21 из 38 матчей минувшего сезона Премьер-Лиги.



Вдобавок Мусса не смог договориться о продлении своего истекающего через 12 месяцев контракта и теперь фактически выставлен на трансфер.



Со своим будущим экс-игрок "Фулхэма" обещает определиться после возвращения с Чемпионата Мира в России, однако, если Дембеле и покинет "Тоттенхэм", то отправится за рубеж.



"Прямо сейчас я не стану говорить, что покидаю "Тоттенхэм". Или говорить, что я остаюсь. Если я уйду, то не отправлюсь в другой английский клуб. "Тоттенхэм" — моя команда", — сообщил Дембеле HLN.



Меж тем, Gazzetta dello Sport утверждает, что намерение приобрести Дембеле — а также его партнера по национальной команде Раджу Наингголана из "Ромы" — выразил "Интер".