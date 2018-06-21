"Лестер" планирует приобрести Эльюнусси

"Лестер" планирует сделать предложение о покупке флангового нападающего "Базеля" и сборной Норвегии Мохамеда Эльюнусси.

23-летний норвежец марокканского происхождения очень ярко отыграл последние 12 месяцев, подтвердив свою репутацию одного из самых талантливых молодых атакующих игроков в европейском футболе.



На протяжении минувшего сезона скауты "лис" неоднократно просматривали Эльюнусси. В Мохамеде клуб с "Кинг Пауэр" видит идеальную замену для Рияда Махреза, за которым с января охотится "Манчестер Сити".



По информации ESPN, за прогрессом Эльюнусси следят сразу несколько клубов, включая "Байер", однако "Лестер" надеется поспешить и первым сделать свое предложение о покупке.



Добавим, что в 44 матчах минувшего сезона за "Базель" Мохамед забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. В том числе Эльюнусси отличился против "Сити" в Лиге Чемпионов в марте, будучи признанным лучшим игроком того победного для швейцарской стороны поединка.