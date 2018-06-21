Бернд Лено может стать дублером Чеха в новом сезоне

Следующий сезон новичок "Арсенала" Бернд Лено может начать в качестве запасного голкипера.

Накануне Лено стал самым дорогим голкипером в истории лондонского клуба. "Канониры" заплатили "Байеру" около 22 миллионов фунтов в качестве компенсации за 26-летнего игрока сборной Германии.



Однако ESPN утверждает, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не будет спешить со внедрением своего новичка в стартовый состав.



Ожидается, что теперь Эмери отпустит с "Эмирейтс" Давида Оспину, который никогда не был доволен пребыванием на лавке, а Лено сделает дублером 36-летнего Чеха.



Даже во времена выступлений в Леверкузене, Лено порой не хватало стабильности и надежности, поэтому Эмери не хочет подвергать Бернда чрезмерному давлению. Ожидается, что поначалу немец будет получать практику во второстепенных турнирах вроде Лиги Европы и Кубка Лиги.



По вратарским меркам Лено все еще очень молод и имеет преимущество в 10 лет перед Чехом, поэтому Эмери считает, что один сезон в качестве запасного игрока не повредит Бернду и поможет тому безболезненно пройти адаптацию к английскому футболу.