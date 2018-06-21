"Астон Вилла" будет должна Терри, если Джон не найден новый клуб

"Астон Вилле", возможно, придется выплатить Джону Терри более полумиллиона фунтов, если защитник останется свободным агентом или завершит игровую карьеру.

Экс-капитан "Челси" провел в бирмингемском клубе всего один сезон, по итогам которого "вилланы" не смогли вернуться в Премьер-Лигу, потерпев поражение в финале плей-офф Чемпионшипа.



О своем уходе из "Астон Виллы" 37-летний защитник объявил еще в конце мая, однако формально контракт, по которому Джон получает 70 тысяч фунтов в неделю, истекает только в конце июня.



Кроме того, по малоизвестному правилу, о существовании которого напоминает The Times, каждый игрок, который был отпущен свободным агентом в июне, имеет право на выходное пособие в размере месячной зарплаты, если сразу не подписал контракт с другим клубом.



Таким образом, "Астон Вилла" может задолжать одному только Терри до 560 тыс. фунтов. Однако ситуация Джона не уникальна — его бывшие партнеры по команде Габриэль Агбонлахор, Кристофер Самба и Марк Банн также будут претендовать на компенсацию, если не найдут себе новые клубы.