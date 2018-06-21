Лофтус-Чик не согласится провести следующий сезон на лавке "Челси"

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик заявил, что не согласится провести следующий сезон на лавке "Челси".

Лофтус-Чик дебютировал за первую команду "синих" еще в декабре 2014, но с тех пор отметился лишь 12 появлениями в стартовом составе лондонцев, пока не получив полноценного шанса проявить себя на "Стэмфорд Бридж".



Зато Рубен очень продуктивно провел минувший сезон в "Кристал Пэлас" на правах аренды, заслужив место в заявке сборной Англии для участия в Чемпионате Мира. Попробовав регулярную игровую практику на вкус, теперь 22-летний полузащитник уже не смирится с ролью резервиста.



"Я хочу играть — это будет ключом к моему решению относительно того, где я проведу следующий сезон. Я хочу играть как можно больше. Даже в завершившемся сезоне, я играл не так много, как хотелось бы, потому что у меня были травмы. Поэтому я по-прежнему чувствую, что мне нужно провести полноценный сезон, играя, и не столь важно, где".



"Я понимаю, что "Челси" является большим клубом, и их тренеры всегда под давлением от необходимости выигрывать матчи и трофеи. Поэтому я понимаю, когда большие клубы не хотят рисковать кем-либо".



"Еще со времен академии "Челси" люди говорили, что я буду первым воспитанником со времен Джона Терри, который пробьется в первую команду. Убежден, я бы мог это сделать, но у меня особо не было возможностей для этого".



"В такой ситуации сложно продолжать тренироваться с максимальной отдачей, но я делал это в ожидании возможности проявить себя или возможности вроде той, что я получил в "Пэлас".



"Посмотрим, что произойдет. Я верю в себя и в то, что могу заиграть везде. Но прямо сейчас я не думаю о том, буду ли играть за "Челси". Я сосредоточен только на турнире", — цитирует Лофтус-Чика Sky Sports.