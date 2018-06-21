Светская хроника за четверг
"Ливерпуль" может перехватить Джека Грилиша. "Челси" поспорит за Миралема Пьянича. Эвер Банега договаривается с "Арсеналом". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир, чей переход в "Ливерпуль" сорвался, попал в шорт-лист "Реала". (Diario Gol)
До конца недели полузащитник Эмре Джан, покидающий "Ливерпуль" свободным агентом, пройдет медобследование в "Ювентусе". (Daily Mail)
"Ливерпуль" надеется перехватить Джека Грилиша после того, как "Тоттенхэм" отказался платить более 20 миллионов фунтов за полузащитника "Астон Виллы". (The Sun)
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проигрывают борьбу "Интеру" за вингера "Бордо" Малкома. (Sky Italia)
"Челси" поспорит с "Барселоной" за плеймейкера "Ювентуса" Миралема Пьянича, однако клуб Серии А хочет за свою звезду 70 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)
Маурицио Сарри потребовал от "Челси" приобрести Калиду Кулибали с Дрисом Мертенсом из "Наполи" и Гонсало Игуаина из "Ювентуса". (Goal)
"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Ювентуса" Даниэле Ругани. (Sport Italia)
На текущей неделе агент аргентинского полузащитника "Севильи" Эвера Банеги проведет переговоры с "Арсеналом". (Gazza Mercato)
Букмекеры считают "Арсенал" главным претендентом на вингера "Спортинга" Желсона Мартинша. (Daily Star)
Голкипер "Арсенала" Петр Чех отклонил предложение "Наполи". (Calciomercato)
"Вест Хэм" вступил в борьбу за полузащитника "Ниццы" Жан-Мишеля Сери, сделав свое предложение о покупке ивуарийца. (TuttoMercatoWeb)
"Реал Сосьедад" предложил 10.5 млн. фунтов за полузащитника "Ньюкасла" Микеля Мерино. (Daily Mail)
"Эвертон" готов заплатить 12 млн. фунтов за 22-летнего нападающего "Халла" Джаррода Боуэна. (The Sun)
Защитник Джон Фланаган, с которым не стал продлевать контракт "Ливерпуль", может найти пристанище у Стивена Джеррарда в "Рейнджерс". (The Sun)
Фланаган уже прошел медобследование в "Рейнджерс". (Sky Sports)
ПСВ и "Фейеноорд" интересуются нападающим "Стоука" Сэйдо Берахино. (Daily Mail)
Боаз Майхилл, Гарет Макаули и Клаудио Якоб покидают "Вест Бромвич" свободными агентами. (Sky Sports)
Другое
"Ливерпуль" приступил к укладке нового газона на "Энфилде" и полностью сменит основание под полем. Также к новому сезону клуб улучшит позиции телевизионных камер и раскрасит крышу над трибуной "Коп". (Liverpool Echo)
А в июле "Ливерпуль" приступит к реконструкции тренировочной базы в Мелвуде. (Daily Star)
Консорциум из Австралии ведет переговоры о покупке клуба Лиги Один "Чарльтон". (Daily Mail)
Британская полиция и FA расследуют видеозапись, на которой английские болельщики изображают нацистское приветствие в одном из баров в России. (The Guardian)
Бывший президент "Тоттенхэма" лорд Шугар подвергся жесточайшей критике и был обвинен в расизме после того, как лайкнул твит, сравнивающий сборную Сенегала с торговцами барахлом в Марбелье. (Evening Standard)
21.06.2018 06:00
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Здарова, лорды Шугары! Куда пропал хохол jesus33?
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Ещё не наступил четверг бл9
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"Ливерпуль" надеется перехватить Джека Грилиша после того, как "Тоттенхэм" отказался платить более 20 миллионов фунтов за полузащитника "Астон Виллы". (The Sun)
Для скамейки сойдет
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