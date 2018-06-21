"Манчестер Сити" согласовал стоимость Жоржиньо

"Манчестер Сити", наконец, договорился с "Наполи" о компенсации за полузащитника Жоржиньо в размере 43.1 миллионов фунтов.

На днях агент игрока сборной Италии рассказал, что перед его клиентом уже лежит пятилетний контракт, однако игрок по-прежнему ждет, пока два клуба договорятся между собой.



Изначально "Наполи" надеялся выручить за свою звезду около 50 млн. фунтов, тогда как для чемпионов Премьер-Лиги эта сумма оказалась чрезмерной. Долгое время ни одна из сторон не желала идти на уступки.



Однако сейчас The Telegraph стало известно, что спустя несколько недель переговоров компромисс был достигнут. Базовая стоимость Жоржиньо составит 43.1 млн. фунтов, но за счет бонусов в будущем может вырасти до 48.3 млн.



Напомним, клуб с "Этихад" переключился на 26-летнего Жоржиньо после того, как в январе не сумел заполучить Фреда, который в свою очередь ранее в июне договорился о переходе из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед".