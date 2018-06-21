Льоренте останется в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте не помышляет об уходе из клуба, несмотря на провальный дебютный сезон.

Льоренте перебрался в Северный Лондон только прошлым летом из "Суонси" и обошелся "шпорам" в 12 миллионов фунтов. С тех пор Фернандо забил один гол в Премьер-Лиге, однажды отличился в Лиге Чемпионов и разразился хет-триком в матче Кубка Англии против "Рочдейла".



Ранее существовали опасения, что "Тоттенхэм" избавится от 33-летнего испанца в свете переизбытка иностранных игроко для включения всех их в заявку на Лигу Чемпионов.



Однако, в интервью Mundo Deportivo, экс-бомбардир "Ювентуса" рассказал, что счастлив в " Тоттенхэме" и никуда уходить не собирается.



"У меня нет никаких предложений — ни из Испании, ни откуда-либо еще. Я продолжу играть в "Тоттенхэме", где у меня остается еще один год по контракту".



"Мне очень нравится Премьер-Лига. Это захватывающий чемпионат со впечатляющей атмосферой, и я очень рад, что получаю этот опыт", - сказал Льоренте.