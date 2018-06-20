Рэшфорд: "Англия способна дойти до финала ЧМ-2018"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд верит, что сборная Англии способна дойти до финала Чемпионата Мира в России.

Игра англичан в стартовом матче ЧМ-2018 против сборной Туниса произвела неоднозначное впечатление. Подопечные Гарета Саутгейта упустили множество моментов, вырвав победу 1:2 лишь в компенсированное время.

Вообще, на турнире в России англичане являются одной из самых молодых и самых неопытных сборных, однако 20-летний Рэшфорд не считает это помехой на пути к финалу, который состоится в Москве 15 июля.

"Мы должны настраивать себя на это, потому что в противном случае ты не достигнешь финала и не выиграешь трофей".

"Важно, чтобы мы продолжали прогрессировать как команда. Если мы будем развиваться как команда, каждый будет счастлив. Знаю, у нас молодая команда, и вы можете сказать, что мы неопытны, но я не чувствую этого здесь на турнире".

"И хотя мы еще ничего не добились, у нас есть ощущение, что мы все понимаем и знаем, чего нам ожидать. Этот турнир — в точности, что нам необходимо".

"Я могу искренне сказать, что на следующий матч мы выйдем с прежним настроем и верой, верой друг в друга", — цитирует Рэшфорда Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2018 23:15

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  1. jack-willsher 20.06.2018 23:25 # jack-willsher
    если бы не взяли вас с лингардом. то возможно. а так с вами нее... тупые бегунки

    (ответить)

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