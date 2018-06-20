"Эвертон" находится в поисках преемника для Бэйнса

Новый главный тренер "Эвертона" Марку Силва хочет найти долгосрочную замену 33-летнему Лейтону Бэйнсу на позиции левого защитника.

По информации Sky Sports, мерсисайдский клуб нацелился на защитника "Байера" Венделла. 24-летний бразилец, оцениваемый в 18 миллионов фунтов, провел 30 матчей за клуб из Леверкузена в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.



Альтернативной целью "Эвертона" выступает Мартин Платтенхардт из "Герты". 26-летний защитник, вышедший в стартовом составе сборной Германии на матч ЧМ-2018 против Мексики, также привлекает интерес со стороны "Лестера".