Гарет Саутгейт вывихнул плечо

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вывихнул свое правое плечо и теперь будет вынужден поумерить свой пыл, празднуя голы "трех львов" на Чемпионате Мира в России.

Как сообщает официальный веб-сайт FA, эту травму Саутгейт получил в среду вечером во время пробежки близ базы в Репино, где англичане остановились на время мирового первенства. У большинства игроков в этот день был выходной.



"Возможно, теперь я буду праздновать голы не так бурно, как прежде! Доктор дал ясно понять, что просто вправить плечо не удастся. У нас отличный персонал, и помощь подоспела очень быстро, хотя они должны были расслабляться, потому что мы дали игрокам выходной".



"Нам повезло, что рядом с нами первоклассные медики, так что все нормально. Мне великолепно помогли, и мне просто жаль, что я испортил их выходной".



"Хорошо, что травму получил я, а не кто-нибудь из игроков. Они были немного удивлены во время собрания и спрашивали: "Чем ты занимался?" Возможно, они также были слегка довольны, как и всегда".



"Это хорошо, что сегодня у нас был спокойный день, и я подготовился к собранию заранее, ведь впереди матч с Панамой. Мне лишь жаль, потому что я шел на свой личный рекорд в забеге на 10 километров!" — сообщил Саутгейт.