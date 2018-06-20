Эвра назвал "Арсенал" "командой детей"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил о временах, когда шутил с Робином Ван Перси над бывшим клубом нападающего "Арсеналом".

Ван Перси присоединился к "Юнайтед" в 2012 году. Перед этим за восемь лет в Лондоне голландец выиграл только один серьезный трофей – Кубок Англии. Однако стоило Робину перебраться в стан "красных дьяволов", как уже в первый год он поднял над головой трофей Премьер-Лиги.



Во вчерашнем эфире ITV Эвра вспомнил о том, как Робин был по-настоящему удивлен менталитетом игроков "Юнайтед", особенно на фоне того, с чем Ван Перси приходилось иметь дело в "Арсенале", который сам Патрис однажды назвал "тренировочным лагерем, а не претендентом на трофеи".



"Я расскажу вам о временах, когда Ван Перси перешел в "Манчестер Юнайтед".



"Когда он оказался здесь, я сказал ему: "Добро пожаловать в настоящую команду, в команду мужчин, а не детей".



"Вначале он рассмеялся, однако он прекрасно понимал, о чем я говорю. Помню, позже он сказал мне: "Патрис, если честно, я только сейчас начал чувствовать, что играю за большую команду, потому что все вы выиграли так много трофеев, много медалей, но продолжаете ходить в тренажерный зал до тренировок и после тренировок".



"Робин был словно ребенок, он был просто изумлен. Однажды он сказал нам: "Когда я вижу всех вас, парни, то понимаю, что должен упорно работать, потому что я хочу побеждать, хочу выигрывать трофеи", — сообщил Эвра.