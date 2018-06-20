Бэйл до сих пор не определился со своим будущим

Будущее вингера "Реала" Гарета Бэйла по-прежнему находится в подвешенном состоянии, поскольку агент игрока до сих пор не провел встречу с Королевским клубом.

После своего результативного появления на замену в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля"в прошлом месяце Бэйл признался, что не уверен в своем будущем. Гарет выразил недовольство ограниченным игровым временем в Мадриде.



С тех пор "Реал" успел сменить главного тренера, назначив Хулена Лопетеги на место ушедшего Зинедина Зидана, а в испанской прессе даже появились слухи, что Бэйл более не помышляет об уходе из клуба.



Однако в реальности ситуация с 28-летним валлийцем, основным претендентом на которого называется "Манчестер Юнайтед", остается без изменений.



"Думаю, мы должны поговорить с "Реалом" и посмотреть, как нам быть".



"Гарет хочет лучше провести следующий год, чем этот. Он хочет играть больше, и это первостепенно для него. Думаю, он является одним из трех-четырех лучших игроков на планете. Кто-то вроде него должен играть. Дело не в деньгах".



"Он хочет выиграть "Золотой мяч", и я думаю, он сможет. Думаю, он лучший британский игрок всех времен за рубежом. Назовите мне игрока, который бы добился больших успехов".



"Думаю, его гол в финале Лиги Чемпионов поднял к нему интерес. Но мы и так знаем, насколько он хорош. Ему не нужно это доказывать. Он забил волшебный гол, отлично выбрав момент для удара".



"Ему нравится жизнь в Испании. У него трое детей, и он очень счастлив там. Но давайте посмотрим. Ему нужно играть. Будучи болельщиком "Арсенала", я бы хотел видеть его в клубе, но шансы на это такие же, как и на то, что я полечу на луну", — сообщил агент игрока Джонатан Барнетт Sky Sports.