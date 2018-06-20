"Вест Хэм" уверен в приобретении Фелипе Андерсона

"Вест Хэм" полон уверенности, что сможет приобрести вингера "Лацио" Фелипе Андерсона за рекордные для своего клуба 35 миллионов фунтов.

Новый клуб Мануэля Пеллегрини лишь накануне обновил свой трансферный рекорд, заплатив 22 миллиона фунтов "Тулузе" за центрального защитника Иссу Диопа. Однако это достижение может продержаться недолго.



Как стало известно The Telegraph, "молотобойцы" продвигаются в переговорах по Андерсону, тогда как один из источников издания и вовсе утверждает, что сделка стоимость 35 млн. фунтов уже близка.



В минувшем сезоне Серии А Фелипе забил четыре гола и отдал семь результативных передач в 21 матче. Просматривать 25-летнего бразильца регулярно приезжали скауты ведущих клубов Европы, однако в данный момент "Вест Хэм" лидирует в борьбе за игрока.



Добавим, что в 2015 году сами римляне приобрели Андерсона у "Сантоса" всего за 6.75 млн. фунтов.