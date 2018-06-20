"Юнайтед" узнал цену за Боатенга

Мюнхенская "Бавария" оповестила заинтересованные в Джероме Боатенге клубы, включая "Манчестер Юнайтед", что защитник доступен для приобретения за 50 миллионов фунтов.

Ранее в июне издание Manchester Evening News сообщало, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо обозначил позицию центрального защитника как проблемную и составил шорт-лист из восьми игроков в эту зону.



В данный момент "Юнайтед" продолжает интересоваться Тоби Алдервейрелдом из "Тоттенхэма", однако ведение переговоров с президентом "шпор" Дэниелем Леви никогда не было легким делом, а установленная лондонцами цена в 70 млн. заставляет "красных дьяволов" обратить внимание на альтернативные цели.



По информации Bild, в качестве одного из таких вариантов МЮ рассматривает бывшего защитника "Манчестер Сити" Боатенга. "Бавария" готова расстаться с 29-летним игроком сборной Германии, но не менее, чем за 50 миллионов фунтов.



Мюнхенский клуб не видит смысла продавать Боатенга за меньшую сумму и готов в случае отсутствия подходящих предложений продлить с Джеромом контракт.