"Юнайтед" узнал цену за Боатенга

Джером Боатенг Мюнхенская "Бавария" оповестила заинтересованные в Джероме Боатенге клубы, включая "Манчестер Юнайтед", что защитник доступен для приобретения за 50 миллионов фунтов.

Ранее в июне издание Manchester Evening News сообщало, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо обозначил позицию центрального защитника как проблемную и составил шорт-лист из восьми игроков в эту зону.

В данный момент "Юнайтед" продолжает интересоваться Тоби Алдервейрелдом из "Тоттенхэма", однако ведение переговоров с президентом "шпор" Дэниелем Леви никогда не было легким делом, а установленная лондонцами цена в 70 млн. заставляет "красных дьяволов" обратить внимание на альтернативные цели.

По информации Bild, в качестве одного из таких вариантов МЮ рассматривает бывшего защитника "Манчестер Сити" Боатенга. "Бавария" готова расстаться с 29-летним игроком сборной Германии, но не менее, чем за 50 миллионов фунтов.

Мюнхенский клуб не видит смысла продавать Боатенга за меньшую сумму и готов в случае отсутствия подходящих предложений продлить с Джеромом контракт.



Метки Бавария, Боатенг, Манчестер Юнайтед

Автор admin   

Дата 20.06.2018 18:00

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  1. morkovka 20.06.2018 19:21 # morkovka
    красная цена 20

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  2. frisby 20.06.2018 19:08 # frisby
    Спец цены для помойки

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  3. mancunia-planet 20.06.2018 18:32 # mancunia-planet
    Не нужен и даром

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  4. satellite 20.06.2018 18:10 # satellite
    Маловато заломили.

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