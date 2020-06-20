Джеймс Мэддисон завершил переход в "Лестер"

Джеймс Мэддисон "Лестер" официально подтвердил приобретение полузащитника "Норвича" и молодежной сборной Англии Джеймса Мэддисона ориентировочно за 22 миллиона фунтов.

21-летний Мэддисон заключил с "лисами" контракт до 2023 года и стал третьим новичком команды Клода Пюэля в это трансферное окно после защитников Рикарду Перейры и Джонни Эванса.

Джеймс на высоком уровне отыграл сезон 2017/18, отличившись 15 раз и попав в символическую сборную Чемпионшипа. Мэддисон создал голевых возможностей больше, чем какой-либо другой игрок дивизиона.

Интерес к воспитаннику "канареек" также приписывали некоторым клубам топ-4 Премьер-Лиги, однако свои предложения выдвинули лишь "Лестер" и "Саутгемптон", и из этих двух вариантов Мэддисон выбрал "лис".

"Я доволен. Я действительно счастлив быть здесь. Я хорошо побеседовал с тренером о футболе и о том, как он хочет меня использовать, как ему нравится играть, после чего все было решено. Мы разговаривали о том, игроком какого рода я являюсь, как я впишусь в его стиль, и все звучало очень многообещающе. После этого телефонного разговора у меня уже не было сомнений".

"Лестер" просто показался правильным местом для меня. Клуб произвел на меня хорошее впечатление, и я не могу игнорировать то, что в моей голове и моем сердце. Я почувствовал, что это правильное место для меня, поэтому я доволен, и мне не терпится начать", — сообщил Мэддисон.



Метки Лестер, Мэддисон, Норвич, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2018 17:50

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Последние комментарии:




  1. imfake 20.06.2018 18:22 # imfake
    а он секси

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  2. satellite 20.06.2018 18:11 # satellite
    Удачи, жирный.

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  3. brown-ale 20.06.2018 18:10 # brown-ale
    Повезло Лисам. Топовое приобретение.

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