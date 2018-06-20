"Интер" обсуждает покупку Дзаппакосты

"Интер" ведет переговоры о приобретении правого защитника "Челси" Давиде Дзаппакосты.

Напомним, Дзаппакоста перебрался на "Стэмфорд Бридж" лишь в заключительный день прошлого летнего трансферного окна из "Торино". По слухам, на приобретении игрока сборной Италии за 25 миллионов фунтов настоял лично главный тренер "синих" Антонио Конте.



Став дублером Маркоса Алонсо, 26-летний Дзаппакоста принял участие в 22 матчах Премьер-Лиги и забил один гол. Теперь, когда "Челси" покидает Конте, уйти может и его соотечественник Давиде.



По информации Sky Sports, агент защитника Алессандро Луччи уже провел встречу с руководством "Интера" в Милане. Клуб Серии А надеется выкупить Дзаппакосту у "синих" за 17.5 млн. фунтов.