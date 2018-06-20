Фред присоединится к "Юнайтед", как только получит разрешение на работу в Британии

"Манчестер Юнайтед" завершит приобретение полузащитника "Шахтера" Фреда, как только игрок получит разрешение на работу в Британии.

Еще 5 июня "красные дьяволы" официально объявили о достигнутой договоренности с "Шахтером" относительно перехода Фреда. Однако оцениваемый более чем в 50 миллионов фунтов трансфер так и не был завершен до отъезда полузащитника на Чемпионат Мира со сборной Бразилии.



Сегодня Sky Sports объясняет, почему переход Фреда в "Юнайтед" задерживается. 25-летний бразилец все еще находится в ожидании разрешения на работу, которое, как ожидается, будет получено до конца текущей недели. Опасения, что сделка может сорваться, напрасны.



Таким образом, Фред станет вторым новичком команды Жозе Моуриньо в это межсезонье после юного защитника Диогу Далота, приобретенного у "Порту" примерно за 19 млн. фунтов.